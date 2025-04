OMAN CREDIT OUTLOOK VERBESSERT SICH DURCH OIA-REFORMEN, DIE DIE FINANZIELLE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT STÄRKEN

OIA hat die fälligen Schulden seiner Tochtergesellschaften erfolgreich von 29,64 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 23,92 Mrd. USD bis Ende des dritten Quartals 2024 reduziert. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die OQ Group, Omans integriertes Energieunternehmen, das eine Bonitätsverbesserung erhielt, die zu einer deutlichen Verbesserung des Verhältnisses zwischen Nettoverschuldung und Gewinn führte und sowohl die finanzielle Effizienz als auch die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens verbesserte. Parallel dazu hat OIA die Darlehensbedingungen mit Bankpartnern neu ausgehandelt, um kosteneffizientere und flexiblere Finanzierungsstrukturen zu sichern und so die operative Widerstandsfähigkeit seines Portfolios weiter zu stärken.

OIA hat auch die Abhängigkeit von staatlichen Garantien deutlich reduziert, um die finanzielle Unabhängigkeit und die Governance seiner wichtigsten Tochtergesellschaften zu verbessern. Die Garantien für große Unternehmen wie die OQ Group, die Asyad Group, Omans Logistikunternehmen, und Nama, Omans wichtigster Anbieter von Strom-, Wasser- und Abwasserdienstleistungen, wurden von 8,32 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 4,68 Mrd. USD im Jahr 2024 reduziert, ohne dass seitdem neue Garantien ausgestellt wurden. Darüber hinaus hat die Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company (OQ8) vor kurzem den Lenders Reliability Test (LRT) bestanden, wodurch sie über 2 Mrd. USD an Aktionärsgarantien freisetzen kann. Dieser entscheidende Wandel hat das fiskalische Risiko für die Regierung gesenkt und eine neue Ära der Verantwortlichkeit eingeläutet, die die Unternehmen ermutigt, ihre eigene Finanzkraft zu nutzen und das künftige Wachstum voranzutreiben.

OIA hat auch die Transparenz in seinem gesamten Portfolio weiter erhöht, indem es die Offenlegung der finanziellen Leistung für sein gesamtes Portfolio vorgeschrieben hat. Gleichzeitig haben strategische Partnerschaften ausländische Investitionen in vorrangige Sektoren angezogen, was zu einer Stärkung der Devisenreserven beigetragen hat.

Diese kollektiven Initiativen zeigen das Engagement des OIA für Oman Vision 2040, indem sie das Vertrauen in die omanische Wirtschaft stärken und die langfristige Nachhaltigkeit unterstützen. Außerdem positionieren sie das Sultanat Oman als vertrauenswürdiges und wettbewerbsfähiges Investitionsziel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2666768/OIA_HQ.jpg

Kontakt:

Al Yaqdhan Ali Al Abri

Senior Officer - Strategische Kommunikation

Tel: +968 24745659

alyaqdhan.alabri@oia.gov.om

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oman-credit-outlook-verbessert-sich-durch-oia-reformen-die-die-finanzielle-widerstandsfahigkeit-starken-302431243.html