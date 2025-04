Nvidia: Top-Pick im Halbleitersektor mit 61% Kurssteigerungspotenzial!

Die Analysten von Redburn Atlantic haben trotz der Unsicherheiten rund um die Zollpolitik von Donald Trump eine positive Einschätzung für die Nvidia-Aktie abgegeben. Sie stufen den KI-Chip-Giganten als "Top-Pick" im Halbleitersektor ein und setzen ein Kursziel von 178 US-Dollar, was einem potenziellen Anstieg von etwa 61 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Montag entspricht. Analyst Timm Schulze-Melander betont, dass Investitionen in Spitzentechnologie, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren, voraussichtlich widerstandsfähig bleiben werden. Trotz der Herausforderungen, die durch die makroökonomischen Risiken und die Unsicherheit in den Unternehmensberichten entstehen, sieht er Nvidia gut positioniert, insbesondere im Bereich der Rechenleistung.

Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn einen zweistelligen Rückgang erlebt, was vor allem auf die unberechenbare Zollpolitik Trumps zurückzuführen ist. Obwohl Halbleiterprodukte von den geplanten Zöllen vorerst ausgenommen wurden, gibt es Bedenken, dass diese Ausnahmen nicht von Dauer sein werden. Schulze-Melander warnt, dass eine Verlangsamung bei KI-Innovationen für Nvidia gefährlicher sein könnte als ein vorübergehender wirtschaftlicher Rückgang in den USA. Da PC- und Smartphone-Chips etwa 35 Prozent des globalen Halbleitermarktes ausmachen, könnte eine Schwäche in diesen Märkten die Investitionen in Rechenleistung beeinträchtigen und somit die gesamte Lieferkette für GPU-, CPU- und Netzwerktechnologie belasten.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Redburn Atlantic optimistisch, dass die strategisch wichtige Modernisierung von Rechenzentren nicht so schnell zurückgefahren wird, was Nvidia einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Der Analystenkonsens ist ebenfalls positiv: Laut LSEG empfehlen 57 von 63 Analysten den Kauf der Nvidia-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 169 US-Dollar.

Zusätzlich hat die UBS die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri äußert sich zu den neuen Lieferbeschränkungen für H20-Chips nach China und anderen Embargo-Staaten, sieht jedoch keine größeren Auswirkungen auf die Ergebnisschätzungen für Nvidia.

Insgesamt bleibt Nvidia trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten eine der gefragtesten Aktien im Technologiesektor, insbesondere für Investoren, die auf die KI-Revolution setzen.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,87 % und einem Kurs von 104,5EUR auf Nasdaq (17. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.