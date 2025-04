Rheinmetall stärkt Sicherheitsportfolio: Übernahme von Stascheit abgeschlossen!

Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern, hat die Übernahme des Spezialunternehmens Stascheit abgeschlossen, das auf die Erkennung, Bergung und Vernichtung von Kampfmitteln spezialisiert ist. Der Kaufvertrag wurde offiziell unterzeichnet, und Stascheit wird künftig als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Rheinmetall Project Solutions GmbH agieren. Diese Akquisition stellt einen strategischen Schritt dar, um das Sicherheitsportfolio des Düsseldorfer Unternehmens zu erweitern und zu stärken.

Stascheit, mit Sitz in Gardelegen, Sachsen-Anhalt, bietet Dienstleistungen in der Munitionsdetektion und -beseitigung an, einschließlich Tauch- und Bergungseinsätzen unter schwierigen Bedingungen. Die beiden Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet, etwa bei der Munitionssuche in der Nordsee und der Beseitigung von Altlasten vor dem Verlegen von Unterseeleitungen in der Ostsee und Spanien. Dr. Deniz Akitürk, Geschäftsführer von Rheinmetall Project Solutions, betonte, dass die Übernahme die Position des Unternehmens im Bereich sicherheitstechnischer Lösungen stärkt und die Effizienz in der Kampfmittelbeseitigung verbessert. Mittelfristig strebt Rheinmetall mit Stascheit einen jährlichen Umsatz von etwa 80 Millionen Euro an.