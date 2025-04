LVMH: Umsatzrückgang und Analystenwarnungen – Was bedeutet das für die Zukunft?

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton hat das Jahr 2025 mit enttäuschenden Zahlen begonnen. Im ersten Quartal sank der Konzernumsatz auf 20,31 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf geopolitische Spannungen und ein schwächeres globales Konsumumfeld zurückzuführen, die nahezu alle Kernsegmente des Unternehmens belasteten. Besonders stark betroffen war der Bereich Weine und Spirituosen, dessen Umsatz um 8 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro fiel. Auch das größte Geschäftsfeld, Mode und Lederwaren, verzeichnete einen Rückgang um 4 Prozent auf 10,11 Milliarden Euro. Stabil blieben die Umsätze in den Bereichen Parfüm und Kosmetik sowie im selektiven Einzelhandel, während das Segment Uhren und Schmuck ein leichtes Wachstum von 1 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro erzielte.

Trotz dieser rückläufigen Zahlen zeigt sich LVMH optimistisch für den weiteren Verlauf des Jahres und verweist auf seine langfristige Strategie, die kontinuierliche Investitionen in Innovation und den Ausbau seiner Marken umfasst. Analysten hingegen äußern sich zunehmend skeptisch. Die kanadische Bank RBC Capital Markets hat das Kursziel für die LVMH-Aktie von 750 auf 680 Euro gesenkt und warnt vor einer nachlassenden Nachfrage in den USA, insbesondere in den Bereichen Beauty und Spirituosen. Die Analysten erwarten eine langsamere Umsatzentwicklung und niedrigere Margen, was zu einer Gewinnreduktion um 8 Prozent für das Gesamtjahr 2025 führen könnte.

Die Schweizer Großbank UBS hat ebenfalls ihre Erwartungen angepasst und das Kursziel von 650 auf 569 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analystin Zuzanna Pusz betont die stark nachlassende Nachfrage chinesischer Konsumenten und hat ihre Ergebnisschätzungen entsprechend reduziert. Bernstein Research sieht LVMH weiterhin als "Aktie für Optimisten", weist jedoch auf den 6-prozentigen Kursrutsch der US-Depositary-Receipts nach der Telefonkonferenz hin. Am Dienstag setzte sich der Kursrutsch an der Pariser Börse fort, während die Analysten das Management für seine strategischen Bemühungen lobten, den Gegenwind zu bewältigen.

Insgesamt zeigt sich, dass LVMH in einem herausfordernden Marktumfeld agiert, das durch sinkende Umsätze und eine unsichere Nachfrage geprägt ist.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 491,4EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.