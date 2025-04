Johnson & Johnson: Starkes Q1 2025 mit Umsatzwachstum und Dividendensteigerung!

Trotz Herausforderungen wie Zöllen, Wechselkursen und der Verwässerung durch die Akquisition hält J&J an seiner Prognose für das bereinigte Ergebnis pro Aktie für das Gesamtjahr 2025 fest. Das Unternehmen rechnet mit einem Wachstum von 6,2 Prozent in der Mitte der Prognosespanne. Darüber hinaus kündigte J&J eine Erhöhung der Quartalsdividende um 4,8 Prozent von 1,24 auf 1,30 US-Dollar je Aktie an, was die 63. Dividendenerhöhung in Folge darstellt. Die jährliche Dividende steigt auf 5,20 US-Dollar pro Aktie, nach zuvor 4,96 US-Dollar. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 10. Juni 2025.

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von J&J. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 170,00 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 154,36 US-Dollar entspricht. Die positive Marktstimmung wird durch die starken Geschäftszahlen und die strategischen Akquisitionen des Unternehmens unterstützt.

Insgesamt zeigt J&J eine robuste Leistung im ersten Quartal, die durch innovative Produkte und strategische Entscheidungen untermauert wird, was die Grundlage für weiteres Wachstum im Jahr 2025 bildet.

Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 153,9EUR auf NYSE (17. April 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.