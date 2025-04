Ölpreise steigen: Iran-Verhandlungen und Handelskonflikt belasten Märkte!

Am Mittwoch stiegen die Ölpreise, wobei der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni auf 65,80 US-Dollar kletterte, was einem Anstieg von 1,11 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai erhöhte sich um 1,18 Dollar auf 62,53 Dollar. Diese Preiserhöhungen wurden durch die angespannten Atomverhandlungen mit dem Iran und das starke Wirtschaftswachstum in China im ersten Quartal unterstützt. Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, forderte den Iran auf, seine Urananreicherung einzustellen, was die Unsicherheit über die zukünftige Ölversorgung verstärkt.

Gleichzeitig bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China ein bedeutendes Risiko für die Ölpreise. US-Präsident Donald Trump hat im Zollstreit mit Peking Druck ausgeübt und betont, dass China ein Abkommen schließen müsse. Diese Entwicklungen haben zu einer erhöhten Unsicherheit auf den Märkten geführt. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat in ihrem monatlichen Marktbericht die Prognosen für das Wachstum der globalen Ölnachfrage gesenkt. Für 2025 wird ein Anstieg um 1,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,05 Millionen Barrel erwartet, was 100.000 Barrel weniger ist als zuvor prognostiziert. Auch die Wachstumsprognose für 2026 wurde von 1,4 Millionen auf 1,3 Millionen Barrel gesenkt.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ebenfalls ihre Nachfrageprognose aufgrund der US-Zollpolitik drastisch reduziert. Für das laufende Jahr wird nur noch ein Anstieg der Nachfrage um 730.000 Barrel pro Tag erwartet, was 300.000 Barrel weniger ist als zuvor. Die IEA warnt, dass die eskalierenden Handelsspannungen negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsaussichten haben. Diese Unsicherheiten führten dazu, dass die Ölpreise Anfang April stark einbrachen, wobei Brent-Öl zeitweise unter 60 Dollar fiel.

Insgesamt bleibt die US-Zollpolitik ein zentrales Thema an den Finanzmärkten, und trotz einer leichten Erholung der Ölpreise in den letzten Tagen bleibt die Unsicherheit hoch. Die Opec+ wird Ende Mai über die zukünftige Förderpolitik beraten, was entscheidend für die Preisentwicklung sein könnte.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 66,67USD auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.