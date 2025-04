ASML trotzt Zollunsicherheiten: Prognosen stabil trotz Auftragsrückgang!

ASML, der führende Chipausrüster, hat seine Prognosen für das laufende Jahr trotz der unsicheren US-Zollpolitik bekräftigt. Das Unternehmen äußerte jedoch, dass die jüngsten Zollankündigungen die Unsicherheit im wirtschaftlichen Umfeld erhöht haben und die Situation voraussichtlich dynamisch bleiben wird. ASML setzt weiterhin auf Künstliche Intelligenz (KI) als wichtigen Wachstumstreiber.

Im ersten Quartal 2023 spürte ASML die anhaltende Schwäche im Chip-Sektor, was zu einem unerwartet starken Rückgang des Auftragseingangs führte. Die Bestellungen fielen von 7,1 Milliarden Euro im vorherigen starken Quartal auf nur 3,9 Milliarden Euro. Der Umsatz sank ebenfalls von 9,3 Milliarden auf 7,7 Milliarden Euro, was jedoch im Rahmen der Erwartungen lag. Positiv zu vermerken ist, dass die Bruttomarge um 2,3 Prozentpunkte auf 54 Prozent anstieg, was besser ausfiel als prognostiziert. Diese Verbesserung ist auf die margenstärkeren EUV-Lithographie-Systeme zurückzuführen, die für die Herstellung von Hochleistungschips, insbesondere für KI-Anwendungen, erforderlich sind.