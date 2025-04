Deutsche Bank: Aktienrückkauf und UBS-Upgrade stärken Anlegervertrauen!

Parallel dazu hat die UBS das Kursziel für die Deutsche Bank von 20 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mate Nemes argumentiert, dass die Aktie nach einem jüngsten Ausverkauf aufgrund von Nachrichten zur US-Zollpolitik zu günstig sei, um ignoriert zu werden. Er sieht in der Aktie eine attraktive Möglichkeit, von den positiven Auswirkungen eines deutschen Finanzpakets zu profitieren. Zudem hebt er hervor, dass die Deutsche Bank einen klaren Plan zur Steigerung ihrer Profitabilität in den kommenden Jahren präsentiert hat.

Die Deutsche Bank AG hat am 15. April 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Details zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 7. bis 11. April 2025 erwarb die Bank insgesamt 1.500.850 eigene Aktien. Der Rückkauf ist Teil eines umfassenderen Programms, das am 1. April 2025 begann und in dessen Rahmen bis zum 11. April 2025 insgesamt 3.049.211 Aktien zurückgekauft wurden. Die Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt, wobei die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 17,79 Euro und 19,49 Euro pro Aktie lagen.

Zusätzlich wurde am 14. April 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die auf eine Schwellenberührung von BlackRock, Inc. hinweist. Der Anteil der Stimmrechte, die BlackRock an der Deutschen Bank hält, beträgt nun 6,76 %, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen gemäß dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).

Die Deutsche Bank hat sich in den letzten Monaten aktiv um die Rückführung von Kapital an die Aktionäre bemüht, was durch das Aktienrückkaufprogramm und die positive Marktanalyse von UBS unterstrichen wird. Diese Maßnahmen könnten das Vertrauen der Investoren stärken und die Marktposition der Bank festigen.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung, dass die Deutsche Bank sowohl durch strategische Rückkäufe als auch durch positive Analystenbewertungen in einer stabilen Position ist, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und das Wachstum zu fördern.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 20,75EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.