Barcelona im Halbfinale: Dortmunds Hattrick bleibt ohne Folgen!

Die spanischen Medien berichteten, dass Barcelona trotz eines „nicht wiederzuerkennenden“ Spiels ins Halbfinale zurückkehrte, nachdem sie in der ersten Halbzeit bereits nach 11 Minuten in Rückstand gerieten. Ein Eigentor von Ramy Bensebaini in der 54. Minute sorgte für eine kurze Verschnaufpause für die Katalanen, die sich jedoch nicht von der Druckphase der Dortmunder erholen konnten.

In Großbritannien wurde Guirassys Hattrick als bemerkenswert hervorgehoben, jedoch als unzureichend für den Einzug ins Halbfinale gewertet. In Frankreich konnte sich Dortmund immerhin trösten, die erste Mannschaft zu sein, die Barcelona in diesem Jahr besiegte, auch wenn dies nicht für das Weiterkommen reichte.

Die Dortmunder zeigten sich im Rückspiel deutlich verbessert im Vergleich zum Hinspiel, in dem sie chancenlos waren. Trainer Niko Kovac setzte auf eine Dreierkette, die dem Team half, Druck aufzubauen und die anfällige Abwehr Barcelonas zu attackieren. Trotz der Niederlage war die Moral des BVB gestärkt, was für die verbleibenden Bundesliga-Spiele wichtig sein könnte, da sie sich in der Liga in einer schwierigen Situation befinden.

Das Spiel war auch von Verletzungen geprägt, da Kapitän Emre Can nicht spielen konnte. Die Dortmunder Fans trugen maßgeblich zur Stimmung im Stadion bei und unterstützten ihr Team, was sich in der verbesserten Leistung widerspiegelte.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Barcelona trotz der Kritik der Presse im Halbfinale steht, während Dortmund mit erhobenem Haupt aus der Champions League ausscheidet, jedoch mit neuem Selbstvertrauen in die restlichen Saisonspiele geht.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3,03EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.