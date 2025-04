Berlusconi-Familie erhöht Stimmrechtsanteil bei ProSiebenSat.1 auf 30,09 %

Am 15. April 2025 veröffentlichte die ProSiebenSat.1 Media SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft dokumentiert. Der Mitteilung zufolge haben Marina Elvira Berlusconi und Pier Silvio Berlusconi, die über die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. agieren, ihren Stimmrechtsanteil auf 30,09 % erhöht. Dies stellt eine Steigerung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 29,99 % lag. Der Grund für diese Erhöhung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten, der am 10. April 2025 stattfand.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der ProSiebenSat.1 Media SE beträgt 233 Millionen, und die Berlusconi-Familie hält nun 70.120.604 Stimmrechte direkt und 500 über Instrumente, was einem minimalen Anteil von 0,0002 % entspricht. Die Mitteilung hebt hervor, dass die Berlusconi-Familie nicht in der Lage ist, andere Unternehmen zu kontrollieren, die ebenfalls Stimmrechte an der ProSiebenSat.1 Media SE halten.