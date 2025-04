SFC Energy AG: Hauptversammlung 2025 – Wichtige Entscheidungen stehen an! Die SFC Energy AG hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 22. Mai 2025 in Brunnthal bekannt gegeben. Die Hauptversammlung beginnt um 11:00 Uhr (MESZ) im Hotel Brunnthal. Die Einladung richtet sich an alle Aktionäre und umfasst …