Stimmrechtsmitteilung: Morgan Stanley überschreitet 4,9 % bei PVA TePla AG!

Am 14. April 2025 veröffentlichte die PVA TePla AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens dokumentiert. Die Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, gibt einen Überblick über die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse und die Beteiligungen von Morgan Stanley, einem der größten Finanzdienstleister weltweit.

Laut der Mitteilung hat Morgan Stanley & Co. LLC am 9. April 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 4,94 %, bestehend aus 3,89 % direkter Stimmrechte und 1,05 % aus finanziellen Instrumenten. Dies stellt eine leichte Abnahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 5,07 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der PVA TePla AG beläuft sich auf 21.749.988.