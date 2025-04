Euro-Kurs im Auf und Ab: US-Zollpolitik sorgt für Unsicherheit!

Der Euro hat in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, die stark von der US-Zollpolitik beeinflusst wird. Am Montag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1417 US-Dollar, was eine Erholung von einem vorherigen Rückgang darstellt. Der Euro näherte sich damit dem Höchststand von 1,1473 Dollar, der zuletzt im Februar 2022 erreicht wurde. Die Schwäche des US-Dollars, bedingt durch Unsicherheiten in der Handelspolitik von Präsident Donald Trump, trug zu diesem Anstieg bei. Trump hatte in der Vergangenheit Zollmaßnahmen gegen verschiedene Handelspartner angekündigt, diese jedoch teilweise ausgesetzt, was zu Verwirrung an den Märkten führte.

Am Dienstag gab der Euro jedoch nach und fiel auf 1,1313 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1324 Dollar fest, was die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle widerspiegelt. Der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, warnte, dass die US-Zölle eine erhebliche Belastung für die deutsche Wirtschaft darstellen könnten und ein Schrumpfen der Wirtschaft in diesem Jahr drohe. Dies wurde durch einen signifikanten Rückgang der Konjunkturerwartungen des ZEW-Instituts bestätigt, der den stärksten Rückgang seit Beginn des russischen Angriffskriegs darstellt.