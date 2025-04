Drägerwerk: EBIT bricht ein, doch Auftragseingang steigt – was nun?

Trotz dieser negativen Entwicklung konnte Drägerwerk einen Anstieg des Auftragseingangs verzeichnen. Dieser stieg währungsbereinigt um 6,1 Prozent auf 861 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz währungsbereinigt um 1,2 Prozent auf 730 Millionen Euro. Besonders in der Medizintechnik-Sparte war der Rückgang der Erlöse spürbar, während die Sicherheitstechnik etwas stabiler blieb. Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich jedoch leicht von 45,3 Prozent im Vorjahr auf 45,8 Prozent.

Trotz der schwachen Quartalszahlen hält Drägerwerk an seinen Jahreszielen fest. Der Vorstand erwartet für 2025 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg zwischen 1,0 und 5,0 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 3,5 bis 6,5 Prozent. Diese Prognose berücksichtigt jedoch nicht die potenziellen Auswirkungen der US-Zollpolitik oder Wechselkurseffekte, die derzeit schwer abzuschätzen sind.

Die Reaktion des Marktes auf die Quartalszahlen war insgesamt positiv. Die Drägerwerk-Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate um 1 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Im frühen Dienstagshandel gab die Aktie jedoch um etwa 0,5 Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs jedoch um rund 30 Prozent erhöht, was Drägerwerk zu einem der besten Werte im SDax macht.

Analysten und Investoren zeigen sich skeptisch hinsichtlich der Kostenkontrolle des Unternehmens, da die Overheadkosten schneller steigen als die Umsätze. Es bleibt abzuwarten, ob die positiven Auftragseingangszahlen in den kommenden Quartalen zu einer Stabilisierung der finanziellen Lage führen werden. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal will Drägerwerk am 30. April veröffentlichen.

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 60,65EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.