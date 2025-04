Deutsche Post: Aktienrückkäufe und Streik – Ein Blick auf die Situation!

Am 14. April 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Mitteilung über ihr Aktienrückkaufprogramm, das im Zeitraum vom 7. bis 11. April 2025 durchgeführt wurde. In diesem Zeitraum erwarb das Unternehmen insgesamt 654.605 Aktien, wobei der durchschnittliche Kaufpreis bei 33,37 Euro pro Aktie lag. Der Gesamtwert der zurückgekauften Aktien belief sich auf etwa 21,85 Millionen Euro. Die Rückkäufe fanden an verschiedenen Handelsplätzen statt, darunter Xetra und CBOE Europe. Eine detaillierte Aufstellung der Transaktionen ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Zusätzlich zu den Rückkäufen informierte die Deutsche Post, dass im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogramms seit dem 18. März 2025 insgesamt 3.797.346 Aktien erworben wurden. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie des Unternehmens, den Aktienkurs zu stabilisieren und den Aktionären Wert zu bieten.