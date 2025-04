HAMBORNER REIT AG: Erfolgreiche Mietvertragsverlängerung bis 2035!

Die HAMBORNER REIT AG hat am 15. April 2025 einen bedeutenden Vermietungserfolg vermeldet: Der Vertrag mit Regus, einem Anbieter flexibler Büroflächen, wurde vorzeitig bis zum Jahr 2035 verlängert. Das Mietobjekt in der Kaistraße 90 in Kiel, das seit 2017 im Besitz der HAMBORNER ist, umfasst eine Fläche von etwa 6.700 m² und liegt in einer attraktiven Innenstadtlage nahe der Kieler Förde sowie dem Hauptbahnhof. Regus nutzt rund 2.000 m² für seine Dienstleistungen, die neben Büros auch Meetingräume und Coworking-Flächen umfassen. Zu den weiteren Mietern zählen namhafte Versicherungsgesellschaften wie BARMER und Allianz.

In einem weiteren Schritt veröffentlichte die HAMBORNER REIT AG am 17. April 2025 ihren Jahresbericht für 2024, der eine stabile Geschäftsentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld zeigt. Die Mieterlöse stiegen um 2,0 % auf 93,0 Millionen Euro, während die Funds from Operations (FFO) um 5,6 % auf 51,6 Millionen Euro zurückgingen. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie verringerte sich um 2,3 % auf 9,79 Euro. Die REIT-Eigenkapitalquote lag bei 55,2 %, und der Loan-to-Value (LTV) betrug 43,7 %, was eine solide Finanzlage signalisiert.

Die HAMBORNER plant, auf der Hauptversammlung am 26. Juni 2025 eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie vorzuschlagen, was einer Dividendenrendite von etwa 7,8 % entspricht. Für das laufende Jahr 2025 erwartet das Unternehmen stabile Erlöse aus Mieten und Pachten zwischen 87,5 und 89,0 Millionen Euro sowie FFO zwischen 44,0 und 46,0 Millionen Euro. Die Gesellschaft hat sich entschieden, aufgrund der Unsicherheiten auf den Immobilienmärkten keine weiteren An- und Verkäufe in die Prognose einzubeziehen.

Die HAMBORNER REIT AG, im SDAX gelistet, ist auf renditestarke Gewerbeimmobilien spezialisiert und verfolgt eine nachhaltige Dividendenstrategie.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 6,11EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.