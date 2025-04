Goldpreis auf Rekordhoch: Handelskonflikt zwischen USA und China treibt an!

Die aktuelle Situation auf dem Goldmarkt wird stark von den Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China beeinflusst. Investoren suchen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit vermehrt Zuflucht im Gold, was zu einem kontinuierlichen Anstieg des Goldpreises führt. Am Mittwoch erreichte der Preis für eine Feinunze Gold einen neuen Rekord von 3.291 US-Dollar, was einen Anstieg von etwa 60 Dollar im Vergleich zur vorherigen Nacht darstellt. Diese Entwicklung ist ein direktes Ergebnis der anhaltenden Unsicherheiten im Handelsstreit, in dem US-Präsident Donald Trump klare Positionen bezieht und China unter Druck setzt, ein Handelsabkommen zu schließen.

Die US-Regierung hat zudem die Beschränkungen für den Export von KI-Chips nach China verschärft, was die Hoffnungen auf eine baldige Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter dämpft. Während Chinas Wirtschaft im ersten Quartal 2025 stärker als erwartet wuchs, wird befürchtet, dass dieser Anstieg durch Vorzieheffekte vor den US-Zöllen begünstigt wurde. Analysten warnen, dass die tatsächliche wirtschaftliche Lage in China ab dem zweiten Quartal möglicherweise weniger positiv ausfallen könnte.