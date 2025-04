Bechtle AG: Stimmrechtsanteile der Allianz Global Investors schwanken!

Am 14. April 2025 veröffentlichte die Bechtle AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf die Allianz Global Investors GmbH, die am 10. April 2025 eine Schwellenberührung von 3% der Stimmrechte erreichte. Der aktuelle Stimmrechtsanteil der Allianz Global Investors GmbH beträgt nun 4,99%, was eine Abnahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 5,003% darstellt.

Die Bechtle AG hat ihren Sitz in Neckarsulm, Deutschland, und ist unter der LEI-Nummer 529900HA2QT774RUXW59 registriert. Die Mitteilung gibt an, dass die Allianz Global Investors GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, die verantwortliche juristische Person ist. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte betrifft.