Zerena GmbH über 10 %: Neue Stimmrechtsverhältnisse bei BIKE24 Holding AG!

Am 14. April 2025 veröffentlichte die BIKE24 Holding AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über eine wesentliche Änderung der Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens, die am 8. April 2025 stattfand. Der Mitteilungspflichtige, die Zerena GmbH mit Sitz in Oberhaching, Deutschland, hat die Schwelle von 10 % der Stimmrechte überschritten und hält nun 10,07 % der Stimmrechte an der BIKE24 Holding AG.

Die BIKE24 Holding AG, ansässig in Dresden, ist ein bedeutender Akteur im Bereich E-Commerce für Fahrräder und Zubehör. Die Mitteilung hebt hervor, dass die Investition der Zerena GmbH strategischen Zielen dient. Es wird jedoch betont, dass der Mitteilungspflichtige nicht beabsichtigt, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der BIKE24 Holding AG zu nehmen. Zudem strebt die Zerena GmbH keine wesentlichen Änderungen in der Kapitalstruktur des Unternehmens an, insbesondere nicht in Bezug auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder die Dividendenpolitik.