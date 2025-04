AMADEUS FIRE AG: AOC Core S.à r.l. erhöht Stimmrechtsanteil auf 17,92 %

Die AMADEUS FIRE AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, gab bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte, die von bestimmten Aktionären gehalten werden, eine Schwelle von 3 % überschreitet. Im Rahmen dieser Mitteilung wurde insbesondere auf den Erwerb von Stimmrechten durch die AOC Core S.à r.l. hingewiesen, die nun 17,92 % der Stimmrechte hält. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 15,03 % verzeichnet wurde.

Die Schwellenberührung fand am 10. April 2025 statt, was die Notwendigkeit zur Veröffentlichung dieser Mitteilung auslöste. Der Mitteilungspflichtige, Florian Schuhbauer, ist eine natürliche Person, die in der Mitteilung als verantwortlicher Akteur aufgeführt ist. Die AOC Core S.à r.l. ist ein Tochterunternehmen innerhalb einer Unternehmensgruppe, die unter dem Namen Active Ownership firmiert. Diese Gruppe umfasst mehrere Unternehmen, die in der Mitteilung ebenfalls erwähnt werden, jedoch keine weiteren Stimmrechte über die genannte Schwelle hinaus halten.

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die sich aus den gehaltenen Aktien ergeben. Die ISIN der Aktien lautet DE0005093108, und die Stimmrechte sind in der Mitteilung klar aufgeschlüsselt. Es wird angegeben, dass keine weiteren Instrumente oder Derivate im Sinne des WpHG gehalten werden, die die Stimmrechte beeinflussen könnten.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung der AMADEUS FIRE AG eine signifikante Veränderung in der Aktionärsstruktur, die für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist. Die Erhöhung des Stimmrechtsanteils durch AOC Core S.à r.l. könnte potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen der AMADEUS FIRE AG haben. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz und Fairness im Aktienhandel fördern sollen.

Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 73,10EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.