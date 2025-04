Siemens Aktienrückkauf: 449.364 Aktien in nur einer Woche zurückgekauft!

Am 14. April 2025 veröffentlichte die Siemens Aktiengesellschaft eine Zwischenmeldung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. In der Mitteilung, die gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014 erstellt wurde, wird bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 7. bis 13. April 2025 insgesamt 449.364 Aktien zurückgekauft wurden. Die einzelnen Rückkauftage und die entsprechenden Volumina sowie die gewichteten Durchschnittskurse im Xetra-Handel wurden detailliert aufgelistet. So wurden am 7. April 82.215 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 175,20 Euro erworben, während am 10. April 78.635 Aktien zu einem Preis von 188,82 Euro zurückgekauft wurden. Insgesamt beläuft sich das Volumen der seit Beginn des Rückkaufs bis zum 13. April 2025 erworbenen Aktien auf 10.189.365 Stück.

Der Rückkauf erfolgt über eine von Siemens beauftragte Bank und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Diese Maßnahme ist Teil der Strategie von Siemens, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren.