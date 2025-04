Bijou Brigitte: Aktienrückkauf und Expansion – Ein Blick auf die Zukunft!

Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden volumengewichteten Durchschnittskurse sind detailliert aufgeführt. Am 9. April wurden 2.119 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 35,54 Euro erworben, während am 15. April 2.341 Aktien zu einem Preis von 39,08 Euro zurückgekauft wurden. Der volumengewichtete Durchschnittspreis für den gesamten Rückkaufzeitraum liegt bei 37,61 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 28. August 2024 hat die Bijou Brigitte AG insgesamt 124.830 Aktien zurückgekauft.

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat am 16. April 2025 eine Korrektur ihrer wöchentlichen Meldung zum Aktienrückkauf veröffentlicht. Diese Mitteilung informiert über den Zeitraum vom 9. bis 15. April 2025, in dem insgesamt 11.172 Aktien des Unternehmens zurückgekauft wurden. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen eines bereits im August 2024 angekündigten Programms, das gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 durchgeführt wird.

Die Rückkäufe werden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt. Weitere Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik „Investor Relations/Aktie/Aktienrückkauf“ verfügbar.

Zusätzlich zu den Rückkaufmeldungen hat Bijou Brigitte kürzlich einen neuen Store in Lublin, Polen, eröffnet. Dies ist die zweite Filiale in der Stadt und befindet sich im Einkaufszentrum VIVO!, das sich im Herzen der Stadt befindet. Die Eröffnung wird als bedeutender Schritt in der Expansion des Unternehmens in Polen angesehen und stellt die erste Zusammenarbeit mit der CPI Property Group dar. Die Expansionsleiterin von Bijou Brigitte für die Region Zentral- und Osteuropa (CEE) äußerte die Hoffnung auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit CPI.

Die rasche Expansion von Bijou Brigitte, die innerhalb einer Woche zwei neue Filialen eröffnet hat, könnte potenziell Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft im Bereich modischer Accessoires haben. Analysten bemerken, dass die Marke Lovisa, die derzeit etwa 965 Filialen weltweit betreibt, möglicherweise unter Druck geraten könnte, da Bijou Brigitte weiterhin aggressiv expandiert. Die zukünftige Entwicklung der Filialzahlen und Marktanteile bleibt abzuwarten, jedoch zeigt die aktuelle Dynamik, dass Bijou Brigitte auf einem vielversprechenden Wachstumskurs ist.

Die Bijou Brigitte Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 39,55EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.