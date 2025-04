Gerresheimer AG: Stimmrechtskorrektur und positive Analystenbewertungen!

Am 16. April 2025 veröffentlichte die Gerresheimer AG eine Korrektur zu einer Stimmrechtsmitteilung, die ursprünglich am 8. April 2025 veröffentlicht wurde. Diese Mitteilung ist gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erfolgt und dient der europaweiten Verbreitung. Die Gerresheimer AG, ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf, ist im Bereich der Spezialverpackungen tätig und hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 5299006GD4UWSYZOKC28.

Die Korrektur betrifft den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige, Amundi S.A. aus Paris, Frankreich, hat am 4. April 2025 eine Schwellenberührung von 3% der Stimmrechte erreicht. In der aktuellen Mitteilung wird ein Gesamtstimmrechtsanteil von 2,65% angegeben, bestehend aus 2,45% direkten Stimmrechten und 0,20% Stimmrechten aus Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 3,72% auswies, ist ein Rückgang zu verzeichnen.