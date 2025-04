Leifheit AG: Aktienrückkauf und Hauptversammlung – Wichtige Infos für Aktionäre!

Die Leifheit Aktiengesellschaft hat am 14. April 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm 2024 veröffentlicht. Im Zeitraum vom 7. bis 11. April 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 15.950 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das ursprünglich am 14. Mai 2024 gestartet und am 11. Dezember 2024 verlängert wurde. Die Rückkäufe wurden über die Handelsplätze Xetra und Tradegate Exchange abgewickelt, wobei die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse zwischen 16,25 und 18,20 Euro lagen.

Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 4. April 2025 bereits 343.741 Aktien zurückgekauft. Die Details zu den Käufen sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich. Der Rückkauf dient der Stabilisierung des Aktienkurses und der Erhöhung des Wertes für die Aktionäre.