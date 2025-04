Fielmann Group: Wichtige Finanzberichte 2025 – Termine und Details!

Die Fielmann Group AG hat am 15. April 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresfinanzberichten, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.

Für das erste Halbjahr 2025 plant die Fielmann Group die Veröffentlichung ihres Quartalsfinanzberichts (Q1) am 8. Mai 2025. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Dokumente können auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren eingesehen werden. Die deutschen und englischen Versionen sind über die Links https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_3 und https://www.fielmann-group.com/en/investor-relations/presentations-and-publications/?tab=tab_1_2 zugänglich.