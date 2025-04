Zollkonflikt drückt auf Bundesanleihen: Anleger suchen Sicherheit!

Am Dienstag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,38 Prozent auf 130,88 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,54 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch die positive Stimmung an den Aktienmärkten beeinflusst, die die Nachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren drückte. Ein zentrales Thema bleibt die unberechenbare Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump, insbesondere im Hinblick auf Zölle. Nach einer Ausnahme für bestimmte elektronische Produkte kündigte Trump an, auch Autobauern vorübergehende Zollausnahmen zu gewähren, während gleichzeitig Zölle auf pharmazeutische Produkte in Aussicht gestellt wurden.

Die Unsicherheit bezüglich der Zollpolitik hat die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten stark beeinträchtigt. Das ZEW-Stimmungsbarometer fiel im April so stark wie seit Beginn des russischen Angriffskriegs nicht mehr, was insbesondere exportintensive Branchen belastete. In der Vergangenheit profitierten deutsche Bundesanleihen von der allgemeinen Verunsicherung, während US-Anleihen unter Druck gerieten.