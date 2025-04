Adtran Networks: Unerwarteter Verlust von 10,2 Millionen Euro für 2024!

Adtran Networks, ein führender Telekomausrüster, hat seine vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 revidiert. In einer Mitteilung vom 15. April 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass das pro forma Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) voraussichtlich bei einem Verlust von 10,2 Millionen Euro liegen wird. Dies stellt eine erhebliche Verschlechterung im Vergleich zur vorherigen Schätzung eines Verlusts von 4,5 Millionen Euro dar.

Die vollständigen Jahres- und Konzernabschlüsse für 2024 sollen wie geplant am 30. April 2025 veröffentlicht werden. Adtran Networks SE, mit Sitz in München, hat sich verpflichtet, die Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu wahren, indem sie alle relevanten Informationen zeitnah bereitstellt.

Die Überarbeitung der Ergebnisse ist Teil der regulären Abschlussarbeiten, die nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) durchgeführt werden. Adtran hat darauf hingewiesen, dass die Neubewertung der Vorräte und die damit verbundenen Kostenanpassungen im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeiten erfolgen und nicht auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen sind.

In der Mitteilung wurden auch zukunftsgerichtete Aussagen gemacht, die jedoch mit Vorsicht zu genießen sind, da sie von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Adtran erwartet, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Prognosen abweichen könnten, was in der Natur der Geschäftstätigkeit liegt.

Insgesamt zeigt die Anpassung der Ergebnisse, wie wichtig eine präzise Finanzberichterstattung für das Vertrauen der Investoren ist. Adtran Networks bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung und der Erreichung der Umsatzprognosen für 2024.

Die Adtran Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.