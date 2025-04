United Airlines: Prognosen für 2023 – Rezession oder stabile Wirtschaft?

United Airlines sieht sich aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die durch die Zollpolitik von Donald Trump ausgelöst wurden, gezwungen, für das laufende Jahr zwei unterschiedliche Prognosen abzugeben. Eine dieser Prognosen geht von einer möglichen Rezession in den USA aus. Diese strategische Entscheidung wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem Anstieg der Aktienkurse um etwa sieben Prozent im nachbörslichen Handel niederschlug.

Die Fluggesellschaft begründet diesen Schritt mit der fehlenden Einigkeit unter Ökonomen über die zukünftige Entwicklung der US-Wirtschaft. Daher plant United Airlines sowohl für ein Szenario mit einer stabilen, aber schwächeren Wirtschaft als auch für den Fall einer Rezession. Im Falle einer Rezession rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn pro Aktie zwischen sieben und neun Dollar. Sollte die Wirtschaft stabil bleiben, könnte der Gewinn auf 11,50 bis 13,50 Dollar pro Aktie steigen. Einige Ökonomen warnen, dass die von Trump eingeführten hohen Importzölle die US-Wirtschaft negativ beeinflussen könnten.