Sartorius: Optimismus trotz Zollpolitik – Starke Marktstellung bleibt!

Der Göttinger Labor- und Pharmazulieferer Sartorius zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Vorstandschef Joachim Kreuzburg äußerte sich bei der Präsentation der Quartalszahlen zuversichtlich und betonte, dass das Unternehmen über ein gut ausgebautes internationales Netzwerk an Produktionsstätten verfüge, insbesondere in den USA. Sartorius erzielt etwa ein Drittel seines Umsatzes in Amerika, wobei der Großteil davon in den USA generiert wird. Kreuzburg erklärte, dass die Hälfte dieses Umsatzes lokal produziert werden kann, was das Unternehmen in eine vorteilhafte Position bringt, um mögliche Zölle abzufedern.

Sartorius betreibt bereits vier eigene Werke in den USA sowie ein weiteres in Puerto Rico. Die Produkte des Unternehmens sind hochgradig spezifiziert und lassen sich nur schwer ersetzen, was einen Wechsel zu anderen Anbietern unwahrscheinlich macht. Kreuzburg ist überzeugt, dass Sartorius in der Lage sein wird, etwaige Zollkosten über Zuschläge an die Kunden weiterzugeben. Er betonte, dass das Unternehmen gut vorbereitet sei und kurzfristige Entscheidungen treffen könne, um auf Veränderungen zu reagieren.