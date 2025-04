Voltabox AG: Umsatzsprung und Gewinnprognose nach strategischer Neuausrichtung!

Die Voltabox AG hat am 15. April 2025 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, in der sie einen signifikanten Umsatzanstieg und ein positives Ergebnis nach einer umfassenden strategischen Neuausrichtung erwartet. Der Vorstand rechnet mit einem Konzernumsatz zwischen 15 und 20 Millionen Euro sowie einem EBITDA von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro. Diese optimistischen Erwartungen basieren auf der erfolgreichen Umsetzung von Maßnahmen zur Neuausrichtung, die bereits im Februar 2025 angekündigt wurden.

Ein zentraler Bestandteil dieser Transformation war der Erwerb von 99 % der Anteile an der EKM Elektronik GmbH, einem führenden Anbieter von Elektroniklösungen für industrielle Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Batterie- und Medizintechnik. Diese Akquisition soll die technologische Kompetenz von Voltabox stärken und das Unternehmen als innovativen Elektronikspezialisten positionieren. Parallel dazu wurde der Geschäftsbereich VoltaMobil, der sich auf Hochvolt-Batteriesysteme konzentrierte, erfolgreich verkauft, was zu einem positiven Ergebnisbeitrag im laufenden Geschäftsjahr führen wird.