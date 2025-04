GEA Group: Erfolgreicher Aktienrückkauf mit Nachhaltigkeitsfokus!

Die GEA Group Aktiengesellschaft hat am 14. April 2025 erfolgreich ihr Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund 400 Millionen Euro abgeschlossen. Im Rahmen dieses Programms, das am 7. November 2023 angekündigt wurde, erwarb das Unternehmen zwischen dem 9. November 2023 und dem 11. April 2025 insgesamt 9.529.412 Aktien, was etwa 5,53 % des Grundkapitals entspricht. Die Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Preis von 41,98 Euro pro Stück zurückgekauft und werden nach der Hauptversammlung am 30. April 2025 eingezogen.

Bernd Brinker, CFO von GEA, betonte, dass der Abschluss des Programms das Vertrauen des Unternehmens in seine positiven Entwicklungsperspektiven widerspiegelt und das Engagement für profitables Wachstum sowie langfristige Wertsteigerung unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist, dass GEA das Rückkaufprogramm erneut mit einer Nachhaltigkeitskomponente verknüpft hat. Ein Teil der garantierten Outperformance, die sich aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Kaufpreis der Aktien und ihrem volumengewichteten Durchschnittskurs ergibt, wird in Höhe von 400.000 Euro an die Organisationen Viva con Agua und UNICEF Deutschland gespendet. GEA war 2023 das erste deutsche Unternehmen, das ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Nachhaltigkeitsinitiative kombinierte.