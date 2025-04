Adolescence: Netflix-Hit überholt Dahmer und begeistert Millionen!

Die britische Miniserie "Adolescence" hat sich nach nur einem Monat seit ihrer Veröffentlichung am 13. März 2023 als äußerst erfolgreich auf Netflix etabliert. Laut den neuesten Zahlen des Streamingdienstes ist sie bereits die viert-erfolgreichste Serie in der Geschichte von Netflix und die dritt-erfolgreichste unter den englischsprachigen Produktionen. Die vierteilige Serie, die als One-Shot ohne Schnitt gedreht wurde, verzeichnete weltweit rund 124,2 Millionen Abrufe. Damit überholt sie die True-Crime-Serie "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer", die in der All-Time-Liste mit 115,6 Millionen Abrufen rangiert.

Die Abrufzahlen von "Adolescence" zeigen eine beeindruckende Entwicklung: In der ersten Woche wurden 24,3 Millionen Abrufe gezählt, gefolgt von 42 Millionen in der zweiten Woche. In den darauffolgenden Wochen sanken die Zahlen auf 30,4 Millionen, 17,8 Millionen und schließlich 9,7 Millionen in der fünften Woche. Diese Zahlen belegen die anfängliche Begeisterung der Zuschauer, auch wenn die Abrufe im Laufe der Zeit zurückgingen.