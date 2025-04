Dierig Holding AG: Umsatzwachstum und Dividendenerhöhung trotz Krisen!

Aufgrund dieser positiven Entwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividendenerhöhung um 25 Prozent auf 25 Cent je Aktie vor, was eine Steigerung um fünf Cent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Ellen Dinges-Dierig, Vorstandsvorsitzende, betont, dass diese Erhöhung in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage keine Selbstverständlichkeit sei.

Im Textilsegment musste Dierig einen Umsatzrückgang von 2,3 Prozent hinnehmen, was größtenteils auf Insolvenzen von Großkunden zurückzuführen ist. Dennoch konnte das operative Ergebnis durch eine Qualitätsstrategie, insbesondere im Bettwäschebereich, verbessert werden. Die textile Exportquote stieg auf 40,5 Prozent, was auf eine verstärkte internationale Ausrichtung hinweist.

Das Immobiliensegment hingegen wuchs um 6,8 Prozent, vor allem durch Zuwächse im Immobilienservice. Der Vermietungsgrad blieb mit 95 Prozent stabil, was in Anbetracht der Flaute bei Gewerbeflächen als positiv gewertet wird. Dierig hat zudem mit dem Bau des Mühlbach-Quartiers in Augsburg begonnen, das rund 210 neue Wohnungen schaffen wird, um der Wohnungsnot in der Region entgegenzuwirken.

Für 2025 gibt es jedoch einen verhaltenen Ausblick. Die geopolitischen Unsicherheiten und die anhaltenden Insolvenzen von Großkunden könnten sich negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken. Der Dierig-Konzern rechnet mit einem Umsatzrückgang von etwa zwei Millionen Euro und einem moderat sinkenden Ergebnis.

Insgesamt zeigt die Dierig Holding AG eine resiliente Leistung in einem schwierigen Marktumfeld und setzt auf nachhaltige Unternehmensentwicklung sowie die Schaffung von Wohnraum, während sie gleichzeitig die Herausforderungen der kommenden Jahre im Blick behält.

