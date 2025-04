CEWE beendet Aktienrückkauf: Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel 143 Euro!

Am 14. April 2025 gab die CEWE Stiftung & Co. KGaA bekannt, dass sie ihr Aktienrückkaufprogramm, das am 15. August 2024 gestartet wurde, planmäßig am 11. April 2025 beendet hat. Dieses Rückkaufprogramm wurde auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022 initiiert, die den Erwerb von bis zu 250.000 eigenen Aktien mit einem maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Millionen Euro erlaubte. Insgesamt wurden im Rahmen des Programms 107.200 Aktien zurückgekauft, was 1,44 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Der durchschnittliche Rückkaufpreis lag bei 100,71 Euro pro Aktie, was zu einem Gesamtpreis von etwa 10,8 Millionen Euro führte.

Die Rückkäufe wurden über die Baader Bank AG im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt. Die zurückgekauften Aktien sollen für die in der Hauptversammlung genehmigten Zwecke verwendet werden. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite im Bereich „Investor Relations“ verfügbar.