Cicor und Mercury: Strategische Partnerschaft für die Verteidigungsindustrie!

Cicor Technologies Ltd. hat am 15. April 2025 eine strategische Lieferpartnerschaft mit Mercury Mission Systems International S.A. (Mercury) bekannt gegeben. Diese Vereinbarung sieht die Übernahme eines Produktionsstandorts in Plan-Les-Ouates, Schweiz, vor, um den steigenden Anforderungen der Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie gerecht zu werden. Mercury plant, einen Teil seiner europäischen Elektronikfertigung an Cicor zu übertragen, um sich auf seine Kernkompetenzen in der Entwicklung und Systemintegration zu konzentrieren.

Die Übernahme umfasst 34 Mitarbeiter und die Produktion soll innerhalb der nächsten 18 Monate an die Cicor-Standorte in Newport (UK) und Bronschhofen (Schweiz) verlagert werden. Diese strategische Partnerschaft wird als entscheidend für die Stärkung von Cicors Position als führender europäischer Produktionspartner in der Elektronikbranche angesehen. Die Entscheidung zur Zusammenarbeit unterstreicht die Notwendigkeit robuster und skalierbarer Lieferketten in der europäischen Verteidigungsindustrie.