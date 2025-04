ABB trennt sich von Robotics: Börsengang für 2026 geplant!

Die Division Robotics ist ein führender Anbieter von intelligenten Automationslösungen, wobei mehr als 80 Prozent des Angebots software- und KI-gestützt sind. Im Jahr 2024 erzielte die Sparte einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar, was etwa 7 Prozent des Gesamtumsatzes von ABB ausmachte. Die operative Marge betrug 12,1 Prozent. Peter Voser, der Verwaltungsratspräsident von ABB, betont, dass die Abspaltung die Fähigkeit beider Unternehmen stärken wird, Kundennutzen zu schaffen und Talente anzuziehen.

ABB plant, ihre Division Robotics abzuspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Die Notierung ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen, und der Verwaltungsrat hat bereits einen Prozess eingeleitet, um der Hauptversammlung 2026 einen 100-prozentigen Spin-off zur Abstimmung vorzulegen. Die Aktionäre von ABB sollen dabei Aktien des neuen Unternehmens proportional zu ihrem bisherigen Aktienbesitz als Sachdividende erhalten.

Morten Wierod, CEO von ABB, hebt hervor, dass es nur begrenzte Synergien zwischen Robotics und den anderen ABB-Divisionen gibt, was die Entscheidung zur Abspaltung unterstützt. Die Division Robotics hat in den letzten Jahren eine starke Leistung gezeigt und ist gut positioniert, um von einem direkten Vergleich mit Wettbewerbern zu profitieren. Die Abspaltung wird es ABB ermöglichen, sich stärker auf ihre langfristige Strategie in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung zu konzentrieren.

Zusätzlich wird die Division Machine Automation, die derzeit zusammen mit Robotics den Bereich Robotik & Fertigungsautomation bildet, in den Geschäftsbereich Prozessautomation integriert. Dies soll Synergien im Bereich Software und Steuerungstechnologien schaffen und den Kundennutzen erhöhen.

Im ersten Quartal 2025 konnte ABB einen Umsatz von knapp 8 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang stieg um 3 Prozent auf 9,21 Milliarden US-Dollar. Die operative Gewinnmarge verbesserte sich auf 20,2 Prozent, was unter anderem auf einen Immobilienverkauf zurückzuführen ist. ABB bestätigt die Prognosen für das Gesamtjahr 2025, mit einem erwarteten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und einer höheren Marge als im Vorjahr.

Insgesamt zeigt ABB mit der geplanten Abspaltung von Robotics und den positiven Geschäftszahlen, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um in einem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu agieren.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 44,79EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2025, 17:47 Uhr) gehandelt.