NVIDIA mit bitterer Entwicklung

Noch wiegt sich NVIDIA durch den dynamischen Rebound aus Anfang dieses Monats von der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung in Sicherheit, scheiterte zuletzt jedoch mit einem nachhaltigen Sprung bereits an der ersten markanten Hürde von 113,01 US-Dollar. Nur knapp darüber verlaufen auch schon die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 und fungieren als zusätzlicher Widerstand. Die Ankündigung einer Überprüfung von Importzöllen auf seltene Erden durch die USA hängt nun wie Blei an der NVIDIA-Aktie, unterhalb von 100,00 US-Dollar könnte noch einmal das Crash-Tief bei 86,62 US-Dollar in den Fokus geraten. Dies würde jedoch einen Aufwärtstrendbruch mit potenziellen Abschlagsrisiken sogar auf 75,61 US-Dollar nach sich ziehen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite liegt die Triggermarke für ein Kaufsignal mit Zielen an den Rekordständen von 152,89 US-Dollar derzeit um 130,00 US-Dollar. Für ein solches Szenario sollten jedoch sehr positive Nachrichten, mindestens vonseiten der US-Regierung, aufkommen.

Trading-Strategie: