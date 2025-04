DAX erkämpft Hammerkerze

Aktuell mehren sich für den DAX die Anzeichen, einen Sprung über das Vorwochenhoch vom Donnerstag bei 21.300 Punkten zu wagen und damit eine weitere Zielzone um 21.513 Punkten zu attackieren. Genau dieser Bereich wurde als kurzfristiges Long-Szenario vorgestellt und am Mittwochnachmittag auch aktiviert. Spätestens am 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 21.737 Punkten dürften jedoch Gewinnmitnahmen auf den Leitindex zukommen. Überdies würde sich dieser Bereich für ein übergeordnetes Short-Engagement mit einem Ziel bei vorläufig 18.000 Punkten anbieten, sofern an dieser Stelle tatsächlich ein Topping-Muster mit höherer Aussagekraft entsteht. Einen Strich durch die Rechnung der Bären könnte noch eine vertiefte Gesprächsbereitschaft der Chinesen mit den Europäern machen. Bis auf Weiteres sind aber kurzzeitige Long-Positionen die erste Wahl.

Aktuelle Lage