Commerzbank auf dem Sprung

Aus technischer Sicht muss die Commerzbank-Aktie zwingend das Donnerstagshoch aus der Vorwoche bei 23,14 Euro auf Tagesschlusskursbasis überwinden, in der Folge könnten rasch Kursgewinne an die Märzzwischenhochs bei 23,79 und schließlich Jahreshochs bei 25,19 Euro generiert werden. Gelingt es auch diesen Widerstand beiseitezuräumen, könnte die Commerzbank-Aktie sogar an 27,92 Euro auf Sicht der nächsten Wochen heranlaufen und damit die im Februar letzten Jahres gezündete Rallye entsprechend fortsetzen. Auf der Unterseite sollten sich Investoren dagegen bei einem Kursstand von unter 19,88 Euro in Acht nehmen, eine solche Entwicklung würde noch einmal einen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 17,68 Euro und die Vorwochentiefs (Crashtiefs) bei 17,45 Euro aller Wahrscheinlichkeit nach erzwingen. Gegen ein solches Szenario spricht außerdem noch eine im Ansatz erkennbare inverse SKS-Formation, die sich kurz vor ihrer Auflösung zur Oberseite befindet.

Trading-Strategie: