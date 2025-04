Hypoport-Geschäftsvolumen legt zum Jahresauftakt kräftig zu

katjuscha-research schrieb 27.01.25, 14:22

natürlich machen kommende Kurse Linien. Versteht sich ja von selbst.



kurzfristig (nach den technischen Signalen) machen aber Linien sicherlich auch Kurse.



Trotzdem interpretierst du Chartanalyse offensichtlich zu sehr als selbsterfüllende Prophezeiung, was es aber nicht ist, jedenfalls nicht generell. Für einen Fundamentalanalysten kann eine klare Trendumkehr sehr hilfreich sein. Das heißt natürlich nicht dass man klitzekleine Chartsignale ständig handeln sollte, was irgendwelche Technik-Fans gerne machen. Aber wenn es klare Trendwechsel oder Umkehrfoirmationen gibt, dann sollte man das schon beachten. Bringt ja nichts, sich trotz Unterbewertung in Seitwärtstrends aufzuhalten, aber es bringt was, wenn man bei höheren Hochs den Beginn eines Aufwärtstrends erkennt und dann zukauft.