Siemens Energy nehmen Rekordhoch ins Visier - starker Ausblick

Holzfeld schrieb 29.11.24, 14:46

Hallo Leute,

..trotz extrem gutem Lauf in 2024 mache ich mir hier keine grossen Sorgen.

SE Umsatz ca. 34 MRD, GE Vernova Umsatz ca. 34 MRD

SE-EK-Quote ca 19 %, GE Vernova ca. 21 %

SE KGVe ca. 35, GE Vernova leider nicht bekannt.

SE KCVe ca. 16, GE Vernova nicht bekannt

SE Bruttorendite ca. minus 1,13, GE Vernova ca. minus 0,40



OK, SE muss noch ein wenig aufholen ( Gamesa ect. ) aber wenn ich mir den Kurs von GE Vernova und SE anschaue hat SE, auch gem. einigen Analysten noch sehr viel Aufholpotential

Kurs SE ca. 51 €, GE Vernova ca. 320 €..mehr muss man dazu nicht sagen.

Also ich bleibe dabei und gehe bis Ende 2025 von Kursen Richtung 100 € aus. Allen Investierten weiterhin viel Erfolg.