Cykel AI, Venture-Partner von Pioneer AI Foundry, gewinnt an bedeutender Zugkraft auf dem Markt

Vancouver, BC – 17. April 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Partner Cykel AI („Cykel“) (LSE: CYK) vor Kurzem über ein beträchtliches frühes Marktengagement für Lucy, den autonomen KI-Agenten des Unternehmens für die Personalbeschaffung, berichtet hat, nachdem es im März 2025 die Verfügbarkeit von Lucy bekannt gegeben hatte. Das Unternehmen hat 200 Produktdemonstrationen in verschiedenen Industriezweigen absolviert und mittlerweile setzen erste Organisationen - frühe Anwender der Technologie - Lucy aktiv ein.

Dieser Meilenstein bekräftigt die Marktstellung von Cykel und markiert die wachsende Anerkennung des transformativen Potenzials autonomer digitaler Mitarbeiter in den Arbeitsabläufen der Personalbeschaffung. Zu den ersten Anwendern gehören Personalagenturen, interne Teams für die Talentakquise und Personalberatungsunternehmen im Vereinigten Königreich und in den USA.

„Das starke Engagement und die schnelle Akzeptanz der Cykel-Plattform und der KI-Agenten sind Ausdruck eines breiteren Wandels, den wir in allen Branchen beobachten können - KI ist kein Zukunftskonzept mehr, sondern ein Katalysator für die Transformation im Hier und Jetzt. Diese Dynamik bestätigt unsere eigene These, dass KI-Agenten den kritischen nächsten Schritt in der Entwicklung der Betriebsweise von Unternehmen darstellen. Die Markteinführung von Lucy und Samson war besonders aufregend, da ihre frühe Aufnahme durch den Markt verdeutlicht, wie intelligente Automatisierung zu Effizienz, Skalierbarkeit und Wettbewerbsvorteilen beitragen kann. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, mit weniger Mitteln mehr zu erreichen, weshalb wir nun einen grundlegenden Wandel erleben: KI wird immer wichtiger, um Prozesse zu rationalisieren, betriebliche Reibungsverluste zu reduzieren und eine schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Wir bei Pioneer AI Foundry sind stolz darauf, uns an vorderster Front dieses Wandels zu positionieren und das nächste Kapitel der Unternehmensinnovation mitzubestimmen“, so Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry.