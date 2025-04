Global Tactical Metals Corp. beruft Dr. Marcus Bursik in seinen Beirat im Zuge der strategischen US-Ausrichtung auf kritische Mineralien

Dr. Bursik promovierte am California Institute of Technology und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der geologischen Beratung im militärischen, behördlichen und industriellen Bereich. Zu seinen aktuellen Tätigkeiten gehört die Beratung von Bergbauunternehmen bei der Identifikation von Explorationszielen für strategische, kritische und Edelmetalle. Er war Mitglied eines technischen Boards der NATO Science and Technology Organization und hat für das Air Force Office of Scientific Research sowie für die NASA Research betrieben.

Diese Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt nach dem kürzlich unterzeichneten Dekret (Executive Order) von Präsident Trump, das darauf abzielt, die nationale Sicherheit durch die Bewertung und den Schutz inländischer Versorgung mit kritischen Mineralien zu stärken. Die Verordnung ordnet eine Untersuchung über die Abhängigkeit von importierten, verarbeiteten kritischen Mineralien und deren Derivaten an und unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer sicheren inländischen Lieferkette.

„Angesichts der sich verändernden geopolitischen Prioritäten stärken wir unsere US-Strategie, indem wir Spitzenexpertise ins Unternehmen holen“, sagte Kelly Abbott, CEO von Global Tactical Metals. „Dr. Bursiks tiefgreifendes Verständnis geostrategischer Mineralvorkommen wird entscheidend sein, während wir unser Unternehmen an der Spitze der US-Initiative zu kritischen Mineralien positionieren. Seine Führungsqualitäten werden uns helfen, Chancen zu identifizieren und voranzutreiben, die im Einklang mit dem US-Verteidigungsministerium und dem Defense Production Act stehen.“

Das Unternehmen betrachtet diese Erweiterung als einen wichtigen Schritt zur Umsetzung seiner strategischen Ziele in den Vereinigten Staaten und zur Ausrichtung auf die sich wandelnden nationalen Prioritäten im Bereich der Rohstoffsicherheit.

Im Namen des Board of Directors

Global Tactical Metals Corp.

Kelly Abbott

CEO

Telefon: +1 877-892-7633

Website: globaltacticalmetals.com

Über Global Tactical Metals Corp.