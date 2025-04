Dax stabil erwartet - Zollkonflikt und Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der globale Zollkonflikt wird die Anleger am deutschen Aktienmarkt wohl auch am Gründonnerstag nicht verschonen. Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hieß es am Markt. Anders sah es tags zuvor in den USA aus, wo die Börsen hohe Verluste erlitten hatten. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell trübten die Stimmung. Powell zufolge könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 21.332 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex in der verkürzten Karwoche ein Gewinn von rund 4,7 Prozent an. Der EuroStoxx 50 wird am Donnerstagmorgen mit einem Minus von 0,1 Prozent erwartet.