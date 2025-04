JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 150 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson passte ihre Schätzungen für Europas Baubranche in ihrem am Donnerstag vorliegenden Update vor allem an jüngste Währungsbewegungen an. Sie setzt auf Werte mit starkem Europabezug, und dabei vor allem Großbritannien. Saint-Gobain gehört zu ihren Favoriten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 13:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 89,00EUR auf Tradegate (17. April 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m