ELFBAR und LOST MARY gewinnen globale Designpreise

Zwei Produkte werden mit drei Designpreisen ausgezeichnet

ELFX PRO Classic Edition zeichnet sich durch biologisch abbaubares Material und benutzerfreundliches Design aus

NERA30K FULLVIEW wird für innovatives Produktdesign gelobt

LONDON, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Die führenden Vaping-Marken ELFBAR und LOST MARY haben gemeinsam bekannt gegeben, dass zwei ihrer Produkte internationale Anerkennung erhalten haben und für ihre außergewöhnlichen Designs mit drei renommierten globalen Designpreisen und einer Anerkennung auf der Shortlist ausgezeichnet wurden.

Die ELFX PRO Classic Edition von ELFBAR wurde mit dem iF Design Award 2025 in der Kategorie „Personal Use" ausgezeichnet und erhielt Gold bei den MUSE Design Awards, während die NERA30K FULLVIEW von LOST MARY Gold bei den MUSE Design Awards erhielt und in die engere Wahl für die Milan Design Awards kam.