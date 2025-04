dynaCERT Inc. (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: dynaCERT Inc.

ISIN: CA26780A1084



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,48 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann

dynaCERT startet mit Rückenwind ins Jahr 2025 - der Markt wächst, Emissionszertifikate gewinnen an Dynamik.



Das globale regulatorische Umfeld verschärft sich weiterhin im Hinblick auf Emissionen und Kraftstoffeffizienz - und dynaCERTs firmeneigene Wasserstoff-on-Demand-Technologie wird zunehmend als praktikable und skalierbare Nachrüstlösung anerkannt. Ein entscheidender Meilenstein ist die Genehmigung der unternehmenseigenen Methode zur Generierung von Emissionsgutschriften durch Verra. Sie ebnet den Weg für eine zusätzliche Einnahmequelle, die im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen steht. In Verbindung mit der wachsenden Marktnachfrage nach der Technologie und dem zurückgekehrten Vertrauen der Investoren, das sich in den jüngsten Finanzierungsrunden zeigt, ist dynaCERT gut positioniert, um seine Kommerzialisierungsstrategie deutlich zu beschleunigen.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte dynaCERT Umsätze in Höhe von 1,60 Millionen CAD und blieb damit deutlich hinter unserer ursprünglichen Prognose von 2,40 Millionen CAD zurück. Trotz dieser Abweichung zeigt das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr ein robustes Umsatzwachstum - der Umsatz hat sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 (0,45 Mio. CAD) mehr als verdreifacht. Die Differenz zur Prognose ist unseres Erachtens eher auf zeitliche Verzögerungen als auf strukturelle Schwächen zurückzuführen. Zwar blieb die erwartete Beschleunigung im vierten Quartal aus, doch deutet die positive Entwicklung der Vertriebspipeline - insbesondere durch Folgeaufträge aus dem Energie- und Bergbausektor - darauf hin, dass die zugrunde liegende Nachfrage intakt ist. Das Verkaufsmodell des Unternehmens bleibt projektbasiert und zeichnet sich durch pauschale Auftragsvolumina aus, was zu einer gewissen Umsatzvolatilität zwischen den Quartalen führt. In Europa und Lateinamerika wurden durch eine verstärkte Händlerpräsenz erste Fortschritte erzielt. Eine substanzielle internationale Expansion befindet sich jedoch noch im Anfangsstadium. Wichtige Voraussetzungen wie die Homologationsgenehmigung in Europa sowie der Ausbau des operativen Teams der deutschen Tochtergesellschaft sind inzwischen geschaffen, haben sich bislang jedoch noch nicht signifikant in den Verkaufszahlen niedergeschlagen.

Ein zentraler mittelfristiger Katalysator ist die Monetarisierung von Carbon Credits auf Basis der von Verra zertifizierten Methodik. dynaCERT hat hierzu Ende 2024 einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Die Genehmigung seiner Methodik durch Verra. Aktuell arbeitet das Unternehmen an der Erstellung des Project Design Documents (PDD). Damit untermauert dynaCERT einen wesentlichen Teil unserer ursprünglichen Investmentthese - die Erschließung einer margenstarken, wiederkehrenden Einnahmequelle über die Erfassung und Verwertung von Emissionseinsparungen mittels HydraLytica(TM).

Obwohl wir eine Monetarisierung dieser Gutschriften kurzfristig (im laufenden Geschäftsjahr) noch nicht erwarten, sehen wir ab dem GJ2026 deutliches Potenzial für eine verbesserte Margen- und Cashflow-Situation. Die Verbindung zwischen den installierten HydraGEN(TM)-Systemen und der Emissionsverfolgung über HydraLytica bleibt ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal.



Trotz der unter den Erwartungen gebliebenen Ergebnisse im GJ2024 halten wir an unserer Umsatzprognose von 12 Mio. CAD für 2025 fest. Diese wird gestützt durch eine sichtbare Entwicklung in den Kernmärkten sowie gezielte Aktivitäten in margenstarken Segmenten wie Bergbau und Transport. Grundsätzlich bleiben die Nachfragetreiber, insbesondere die global verschärften Emissionsregulierungen, intakt.



Unser auf einem DCF-Modell basierendes Kursziel von 0,75 CAD bleibt unverändert. Zwar bestehen erhöhtes Execution Risk, etwa im Bereich Liquiditätsmanagement und Vertriebszyklus, doch das Potenzial, das sich aus dem parallelen Ausbau der Hardware- und Softwareumsätze sowie der Emissionsgutschriften ergibt, ist nach wie vor erheblich.

Wir bestätigen unser Buy-Rating für dynaCERT Inc., trotz der kurzfristige finanziellen Volatilität. Gleichzeitig bleiben wir überzeugt von der langfristigen Equity Story. Die kommerzielle Relevanz von HydraGEN(TM), technisch validiert und bereits in ersten Anwendungsfeldern etabliert, wird zunehmend sichtbar. Gemeinsam mit dem Fortschritt im Bereich der Monetarisierung der Carbon Credits ergibt sich ein risikobehaftetes, aber chancenreiches Profil. Entscheidend für die kommenden zwölf Monate werden Fortschritte in den Bereichen Umsatzwachstum, Kostenoptimierung und strategische Finanzierung sein, um die These eines operativen Wendepunkts nachhaltig zu bestätigen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32270.pdf



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Fertigstellung: 16.04.2025 (10:30 Uhr)

Erste Weitergabe: 17.04.2025 (9:00 Uhr)



