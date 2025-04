Coway gewinnt Red Dot Design Award 2025 - und wird damit zum 19. Mal in Folge ausgezeichnet

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Drei Produkte, darunter der neue Switch Wasserreiniger von Coway, werden für

ihr innovatives Design ausgezeichnet.

- Das Unternehmen wurde für seine minimalistische Ästhetik und sein

benutzerorientiertes Design gelobt, das sich nahtlos in jeden Raum einfügt.



Coway Co., Ltd, die "Best Life Solution Company", hat den Red Dot Design Award

2025 in der Kategorie Produktdesign erhalten. Dies ist die 19. Auszeichnung in

Folge für Coway, was die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im

Bereich Design unterstreicht.





Der Red Dot Design Award ist ein prestigeträchtiger internationaler Wettbewerb,

der neben anderen renommierten Auszeichnungen wie iF und IDEA herausragendes

Design und Innovation würdigt.



Zu den preisgekrönten Produkten in diesem Jahr gehören unter anderem der Switch

Wasserreiniger und die NOBLE 2.0 Luftreiniger-Serie. Sie wurden für ihr

minimalistisches Design, ihre Fähigkeit, verschiedene Einrichtungsstile zu

ergänzen, und ihre benutzerfreundlichen Funktionen gelobt.



Der innovative neue Switch Wasserreiniger von Coway ist ein Modell, das ohne

Strom funktioniert und maximale Flexibilität bei der Installation bietet. Der

Wasserreiniger kann leicht zwischen horizontalen und vertikalen Konfigurationen

umgestellt werden, um unterschiedlichen Küchenlayouts gerecht zu werden; sogar

der platzsparende Einsatz als Untertischgerät ist möglich.



Die NOBLE 2.0 Luftreiniger-Serie fügt sich dank ihres eleganten Designs mit

klaren Linien und fünf von der Natur inspirierten Farboptionen mühelos in jeden

Raum ein. Der verdeckte Lufteinlass trägt zur Integrität des Gesamtdesigns bei,

während die innovativen Reinigungstechnologien von Coway auch bei kompakteren

Abmessungen für eine optimale Reinigungsleistung sorgen.



Ebenfalls ausgezeichnet wurde in diesem Jahr die Premium Bidet Remote

Control-Serie, die in den Bidets von Coway zum Einsatz kommt. Die Serie verfügt

über ein intuitives Touch-Display und ist in drei Formen - stufenförmig,

stabförmig und quadratisch - sowie in den zwei eleganten Farboptionen

Titansilber und Anthrazit erhältlich. Mit diesen Optionen können Benutzerinnen

und Benutzer ihr Gerät an die Einrichtung ihres Badezimmers und ihren

bevorzugten Bedienungsstil anpassen, während das intuitive Design die

Benutzerfreundlichkeit und den Komfort verbessert.



Ein Coway-Vertreter kommentierte: "Diese Auszeichnung spiegelt die wachsende

weltweite Anerkennung unserer Designphilosophie wider - nämlich Produkte zu

schaffen, die sich auf natürliche Weise in den Alltag integrieren. Wir werden

weiterhin innovative Designs einführen, die unseren Kunden ein verbessertes

funktionales und ästhetisches Erlebnis bieten."



Informationen zu Coway Co., Ltd.



Coway, "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein

führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde

Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie

Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler

macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab,

den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu

verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung,

Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden

Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung

entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen

im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil,

Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway

setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien

diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China,

Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in

Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com .



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2665038/Image__Coway_Products_Honored_wi

th_the_2025_Red_Dot_Design_Award.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-ge

winnt-red-dot-design-award-2025--und-wird-damit-zum-19-mal-in-folge-ausgezeichne

t-302431010.html



Pressekontakt:



Sein Oh,

Global PR Manager,

seinoh@coway.com,

82-10-9592-9502



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155031/6015097

OTS: Coway Co., Ltd.