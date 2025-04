Supmea präsentiert sich auf der Hannover Messe 2025 und demonstriert die Stärke der chinesischen intelligenten Fertigung

HANNOVER, Deutschland, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Supmea, ein renommierter Marktführer im Bereich der selbstentwickelten und -produzierten Messtechnik, hat auf der Hannover Messe 2025 große Aufmerksamkeit erregt.

Seit seiner ersten Präsentation im Jahr 2017 ist Supmea ein fester Bestandteil der weltweit führenden Industriemesse, die nun schon im achten Jahr in Folge stattfindet. In diesem Jahr konnten die Besucher vom 31. März bis 4. April in Halle 9, E30, eine breite Palette von Supmea-Produkten entdecken, darunter fortschrittliche Durchflussmessung, umfassende Flüssigkeitsanalyse, präzise Füllstandsmessung, zuverlässige Druckmessung und genaue Temperaturmessung.