Goldman nennt Favoriten – bei diesen drei Aktien winken kräftige Kurssprünge

Laut John Marshall, Leiter der Derivateanalyse bei Goldman Sachs, wurden gemeinsam mit den hauseigenen Aktienanalysten Titel ausgewählt, bei denen positive Überraschungen gegenüber den Markterwartungen wahrscheinlich sind – und die in der Vergangenheit besonders stark auf Quartalsberichte reagiert haben. Drei Namen stechen dabei hervor: Universal Display, Arista Networks und Twilio.

Kurz vor dem Start der heißen Phase der US-Berichtssaison hat Goldman Sachs drei Aktien identifiziert, die nach Meinung der Analysten überdurchschnittliches Kurspotenzial nach Vorlage der Quartalszahlen haben. In einem Umfeld, das durch US-Präsident Donald Trumps aggressive Zollpolitik und massive Marktunsicherheit geprägt ist, könnten gerade "Out-of-Consensus"-Chancen, also Unternehmen, für die es unter den Experten keinen Konsens gibt, besonders lukrativ sein.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!

Universal Display ist ein Spezialist für OLED-Technologie, die in hochwertigen Bildschirmen etwa von Smartphones, Fernsehern oder Wearables zum Einsatz kommt. Das Unternehmen beliefert unter anderem Tech-Giganten wie Samsung und Apple mit organischen Leuchtdioden. Laut Goldman könnte die Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen um bis zu 15,7 Prozent zulegen – deutlich mehr als der durchschnittliche Kursausschlag von 9,7 Prozent in den vergangenen acht Quartalen. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Displays sehen die Analysten Raum für positive Gewinnrevisionen.

Twilio steht laut Goldman vor einem besonders volatilen Quartal. Der auf Cloud-Kommunikation spezialisierte Anbieter dürfte seine Zahlen am 1. Mai vorlegen, ebenso wie Universal Display. Erwartet wird ein Kursausschlag von 12,6 Prozent, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Bewegungswert von 9,9 Prozent in den letzten zwei Jahren. Zwar sind die Aktien seit Jahresbeginn um über 21 Prozent gefallen, doch laut Daten von LSEG liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten fast 65 Prozent über dem aktuellen Niveau – ein Indiz dafür, dass viele Investoren auf eine Trendwende setzen.

Arista Networks, Anbieter von Cloud-Netzwerkinfrastruktur und ein bedeutender Zulieferer für Rechenzentren großer Tech-Unternehmen, könnte ebenfalls vor einem starken Quartal stehen. Goldman taxiert das mögliche Kursplus auf 10,6 Prozent, nahe dem bisherigen Durchschnitt von 10,8 Prozent. Angesichts des fortschreitenden Ausbaus von KI-Rechenzentren – ein Bereich, in dem Arista eine Schlüsselrolle spielt – gilt das Unternehmen als Profiteur der strukturellen Wachstumsdynamik im Tech-Sektor. Arista stellt seine Zahlen am 6. Mai vor.

Goldmans Auswahl zeigt: Auch in unruhigen Börsenzeiten bieten Quartalszahlen Chancen – vorausgesetzt, man findet die richtigen Kandidaten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion